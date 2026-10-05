Справу "Золотого мандарину" скеровано до суду

Антикорупційні органи скерували до суду справу "Золотого мандарину" щодо заволодіння та легалізації 54,18 млн грн з держбюджету через маніпуляції з рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), організатором чого, як стверджується, був народний депутат України 8-го скликання від "Народного фронту" Георгій Логвинський, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"НАБУ і САП скерували до суду справу щодо заволодіння та легалізації 54,18 млн грн з держбюджету", – йдеться у повідомленні НАБУ у Телеграмі у понеділок.

За даними правоохоронних органів, у 2013-2016 роках колишній народний депутат України розробив та реалізував злочинну схему заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману ЄСПЛ щодо спірних правовідносин між підконтрольним учасникам схеми підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" та ПАТ "Київенерго".

Зокрема, у вересні 2013 року представник ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" за вказівкою обвинуваченого звернувся до ЄСПЛ із заявою про стягнення з державного бюджету України 54,18 млн грн як невиплаченої заборгованості ПАТ "Київенерго" за судовим рішенням, яке, за заявою, не виконувалося з 2009 року.

Водночас детективи встановили, що на момент звернення до ЄСПЛ підприємство не вживало заходів для реального стягнення заборгованості, оскільки все його майно та рахунки були арештовані з метою забезпечення виконання зобов'язань перед державним АТ "Родовід Банк" на суму понад 70 млн грн, а директор товариства був притягнутий до кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами.

Крім того, обвинувачені приховали від суду факт відступлення напередодні звернення до ЄСПЛ права вимоги до ПАТ "Київенерго" на користь іншого підприємства та отримання за це 54,18 млн грн.

Надалі, за даними слідства, колишній народний депутат за домовленістю з тодішнім керівництвом Міністерства юстиції України забезпечив підготовку Урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ декларації про дружнє врегулювання спору, якою фактично було визнано вину держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями, право вимоги за яким вже було відчужено.

На підставі цієї декларації на користь підконтрольного обвинуваченим та його поплічникам підприємства було перераховано 54,18 млн грн з державного бюджету України. Далі ці кошти, за версією слідства, були легалізовані з використанням конвертаційних центрів.

У повідомленні не називається ім'я основного підозрюваного, за даними ЗМІ, ключовим організатором схеми є екснардеп Георгій Логвинський.

За даними НАБУ, у липні 2023 року повідомили колишньому народному депутату України про підозру як організатору злочину. Повідомлення про підозру стало можливим після припинення його імунітету, який він мав як родич судді Європейського суду з прав людини. Оскільки напередодні припинення імунітету підозрюваний залишив територію України, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135 та ст. 278 КПК України.

У справі повідомлено про підозри ще шістьом особам.