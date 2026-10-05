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ДСНС: У вересні рятувальники врятували 243 людини та ліквідували понад 6,5 тис. пожеж

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Фото ілюстративне
Фото ілюстративне

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у вересні здійснили майже 27 тис. виїздів на допомогу, врятували 243 людини та ліквідували понад 6,5 тис. пожеж, повідомляє пресслужба ДСНС України у Телеграм.

"243 врятовані людини – найважливіший підсумок роботи рятувальників у вересні! За кожною з цих цифр – чиясь історія, чиясь родина, чиєсь життя, яке вдалося вберегти", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що понад 4 тис. ліквідованих у вересні пожеж сталися у природних екосистемах.

"Вогонь не раз загрожував будинкам, майну, техніці. Та завдяки роботі рятувальників від знищення вдалося зберегти 1 079 будівель і 144 одиниці техніки", – повідомляє ДСНС.

#війна #рятувальники #статистика
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