Міністр фінансів Марченко представив колективу ДПС нового т.в.о. голови відомства Конюшенка

Міністр фінансів України Сергій Марченко представив колективу Державної податкової служби (ДПС) тимчасового очільника Юрія Конюшенка, визначивши ключовими пріоритетами забезпечення стабільних надходжень до бюджету, детінізацію економіки та протидію схемам ухилення від оподаткування.

Під час зустрічі Марченко наголосив на надзвичайно важливій ролі ДПС у забезпеченні фінансової спроможності держави, нагадавши про завдання щодо стабільної роботи відомства, виконання плану надходжень, ефективного адміністрування та прозорих правил для бізнесу.

Своєю чергою Конюшенко підкреслив, що сплата податків є пріоритетом, від якого залежить захист держави, тому головним завданням залишається ефективна боротьба з тінню та наповнення бюджету.

Як повідомлялося, Кабмін припинив повноваження виконувачки обов'язків голови ДПС Лесі Карнаух 14 вересня 2026 року на тлі розслідування антикорупційних органів у справі "Карфаген".

Карнаух виконувала обов'язки голови ДПС із червня 2025 року. До цього вона обіймала посаду першої заступниці голови служби. 23 червня 2025 року, після призначення тодішнього голови ДПС Руслана Кравченка генпрокурором України, Кабмін поклав виконання обов'язків керівника податкової служби на Карнаух. На той момент вона була його першою заступницею.

25 вересня 2026 року прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про призначення директора департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів Юрія Конюшенка першим заступником та т.в.о. керівника ДПС.