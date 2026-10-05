Кількість постраждалих у Харкові зросла до 53

Станом на 17:55 кількість постраждалих внаслідок удару трьох КАБів по Слобідському району Харкова сягнула 53, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"53 людини постраждали. Серед них – троє дітей: 11-річна дівчинка у важкому стані, 15-річний хлопець у стані середньої тяжкості, 15-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок авіаатаки пошкоджено десятки житлових будинків у кількох локаціях, цивільне підприємство, а також щонайменше 20 автомобілів. Загальна площа пожеж становить майже 15 тисяч квадратних метрів.

Раніше повідомлялося що внаслідок авіаудару 5 людей загинули, ще 39 постраждали.