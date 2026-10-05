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Зеленський: Українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale

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Зеленський: Українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські пілоти найближчим часом розпочнуть у Франції навчання на французьких винищувачах Rafale, а також повідомив про підготовку нового пакета оборонних постачань від Франції.

"Хороша розмова з Президентом Емманюелем Макроном. Дякую за повну підтримку з боку Франції. Обговорили російську терористичну ескалацію та наші потреби у захисті. Зараз готуються нові оборонні постачання, і розраховуємо, що вже скоро новий пакет буде в Україні. Обговорили його наповнення", – написав Зеленський у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook у понеділок.

За його словами, українські пілоти "вже найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale у Франції".

"Це сильний крок для української бойової авіації", – зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що українська та французька команди продовжують працювати над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні.

"Активно готуємо систему FREYJA. Обговорили, де можемо прискоритись. Домовилися, що поговоримо про все більш детально під час зустрічі", – зазначив він.

Україна та Франція домовилися про придбання для Збройних сил України 16 винищувачів Rafale як першої партії зі 100 літаків, придбання яких було передбачене домовленістю двох країн у листопаді 2025 року. Відповідну спільну декларацію президенти України та Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон підписали 14 липня 2026 року.

Згідно з домовленостями, перші чотири Rafale мають бути передані українським військовим після завершення циклу підготовки українських пілотів і механіків. Навчання планували розпочати у Франції у 2026 році.

Французька сторона заявляла, що перші Rafale можуть з'явитися в українському небі у 2028-2029 роках. Паралельно передбачено постачання озброєння для літаків, зокрема авіабомб AASM, ракет MICA і Meteor, а також керованих лазером ракет для протидії безпілотникам.

Президент України також повідомляв, що навчання українських пілотів і механіків у Франції розпочнеться вже цьогоріч, після чого ЗСУ мають отримати перші чотири Rafale.

#навчання #франція #пілоти
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