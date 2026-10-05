Апеляційний суд підтвердив законність постанови уряду щодо видалення дерев при будівництві НВМК

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність постанови Кабінету міністрів України щодо видалення дерев, чагарників, газонів і квітників під час виконання підготовчих або будівельних робіт і експлуатації Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

"Йдеться про справу № 320/33830/24 за позовом благодійної організації "Благодійний фонд Дніпровського району міста Києва "Київський еколого-культурний центр" до Кабінету міністрів України про скасування даної постанови. Позивач програв судовий спір. Апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги, підтвердив законність рішення суду першої інстанції та правомірність реалізації Національного військового меморіального кладовища", – йдеться в повідомленні Державної установи НВМК.

Там зазначили, що це чергове підтвердження того, що створення та розбудова НВМК відбуваються відповідно до законодавства України.

"Важливо наголосити: спроби поставити під сумнів законність створення Національного військового меморіального кладовища, маніпулювання темою поховань або використання пам'яті про Захисників і Захисниць України для дискредитації Національного меморіального простору є неприпустимими", – додали в установі.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту в Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища. Ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. У повторному тендері на будівництво другої черги у липні 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

На початку серпня 2025 року Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року "Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі "НВМК". В жовтні 2025 року Київський апеляційний суд відмовив в апеляції щодо заборони проведення почесних поховань на НВМК. В грудні 2025 року Києво-Святошинський районний суд Київської області відмовив у визнанні протиправною діяльність держустанови щодо реалізації проєкту НВМК. Наприкінці січня 2026 Верховний суд України визнав незаконним розпорядження КОВА №275 від 14 березня 2024 року про передачу Мархалівського лісу під ДУ "НВМК". В березні 2026 року Київський апеляційний суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції, яким той закрив провадження в частині вимог про припинення діяльності ДУ "НВМК" щодо розміщення кладовища. В червні Господарський суд Київської області задовольнив позов ГО "Мархалівка.Підтримка" щодо земельної ділянки, відведеної під будівництво НВМК".

17 вересня міністр у справах ветеранів Віталій Кім заявив, що з будівництвом НВМК є затримки, перші дві черги добудують в 2027 році.