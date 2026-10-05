У Слов'янській громаді внаслідок авіаударів загинула жінка, троє людей поранені, серед них дитина – МВА

Одна жінка загинула, троє людей, серед яких 13-річний хлопчик, дістали поранень унаслідок трьох авіаударів по Слов'янській громаді Донецької області, повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Сьогодні ворог наніс три авіаудари по Слов'янській громаді. Два по центральній частині, один – по селищу Суханівка", – написав Лях у соціальній мережі Facebook.

За його словами, станом на 13:30 понеділка відомо про трьох поранених, серед яких 13-річний хлопчик. Одна жінка загинула.

Внаслідок авіаударів пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхові та 50 приватних будинків, а також автомобілі, у зв'язку з чим Лях закликав мешканців, особливо батьків із дітьми, не чекати оголошення примусової евакуації та виїжджати вже зараз.

"Не треба чекати поки по всьому місту буде оголошена примусова евакуація. Слід виїжджати вже зараз!", – наголосив він.