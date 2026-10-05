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Роботу ПП "Паланка – Маяки – Удобне" на кордоні з Молдовою поновлено – Держприкордонслужба України

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Роботу ПП "Паланка – Маяки – Удобне" на кордоні з Молдовою поновлено – Держприкордонслужба України
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Відновлено пропускні операції у пункті пропуску (ПП) "Паланка – Маяки – Удобне" на кордоні з Молдовою, оформлення здійснюється в штатному режимі, повідомила Державна прикордонна служба України.

"Відновлено здійснення пропускних операцій, оформлення здійснюється в штатному режимі", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у Телеграмі у понеділок.

Як повідомлялося з посиланням на Прикордонну поліцію Молдови в понеділок, роботу пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" було призупинено після падіння поблизу молдовського ПП снаряда внаслідок атак Росії на українську інфраструктуру.

Повідомлялося, що близько 09:38 поблизу ПП "Паланка" у Молдові впав снаряд, який після удару об землю відскочив і влучив у маршрутний автобус, що стояв біля шлагбаума. Один співробітник прикордонної служби дістав легких поранень, інших жертв не зафіксовано.

#кордон #молдова #дпсу
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