Роботу ПП "Паланка – Маяки – Удобне" на кордоні з Молдовою поновлено – Держприкордонслужба України

Відновлено пропускні операції у пункті пропуску (ПП) "Паланка – Маяки – Удобне" на кордоні з Молдовою, оформлення здійснюється в штатному режимі, повідомила Державна прикордонна служба України.

"Відновлено здійснення пропускних операцій, оформлення здійснюється в штатному режимі", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у Телеграмі у понеділок.

Як повідомлялося з посиланням на Прикордонну поліцію Молдови в понеділок, роботу пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" було призупинено після падіння поблизу молдовського ПП снаряда внаслідок атак Росії на українську інфраструктуру.

Повідомлялося, що близько 09:38 поблизу ПП "Паланка" у Молдові впав снаряд, який після удару об землю відскочив і влучив у маршрутний автобус, що стояв біля шлагбаума. Один співробітник прикордонної служби дістав легких поранень, інших жертв не зафіксовано.