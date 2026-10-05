У Раді планують ухвалити законопроєкт щодо освітніх прав нацменшин на наступному тижні – Бабак

У Верховній Раді планують ухвалити законопроєкт (№16119) щодо освітніх прав національних меншин на наступному тижні, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак (фракція "Слуга народу").

"Цього тижня плануємо провести засідання комітету, де одним із ключових питань буде законопроєкт щодо освітніх прав національних меншин №16119… наступного тижня плануємо провести засідання Верховної Ради на день раніше і проголосувати законопроєкт за основу та в цілому", – написав Бабак у Телеграмі у понеділок.

Він нагадав, що після прийняття закону рішення щодо відкриття двох наступних переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС має бути ухвалене на рівні Європейського Союзу.

"Саме наступного тижня працюватиме Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ держав-членів, де питання України буде на порядку денному", – зазначив Бабак.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, засідання профільного комітету, де планується розглянути законопроєкт №16119 відбудеться у вівторок, 6 жовтня.

Як повідомлялося, Європейська комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявила, що два переговорні кластери щодо вступу України та Молдови до ЄС можуть бути відкриті вже наступного тижня.

Законопроєкт №16119 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України" зареєстровано у Верховній Раді 1 жовтня.

За словами Бабака, законопроєкт чіткіше визначає, як поряд із державною мовою можуть використовуватися мови корінних народів України та нацменшин, які є офіційними мовами ЄС.

Законопроєкт також передбачає поняття закладу загальної середньої освіти зі статусом закладу національної меншини (спільноти), а для того, щоб можна було претендувати на цей статус, в закладі повинно бути 50%+1 учнів, які навчаються мовою нацменшини (спільноти).

Крім того, згідно з проєктом документу, батьки зможуть ініціювати розширення переліку предметів, які викладатимуться українською мовою.