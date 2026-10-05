Нацполіція України та правоохоронці Франції посилюють співпрацю у протидії російським спецслужбам

Національна поліція України та правоохоронні органи Франції домовилися посилити співпрацю у протидії діяльності російських спецслужб, зокрема щодо викриття диверсійних мереж, вербування через соціальні мережі та пов'язаних із цим джерел фінансування.

"Головні теми – спільне викриття диверсійних мереж, які використовують російські спецслужби, протидія вербуванню через соцмережі та міжнародній організованій злочинності. Сторони домовилися посилити обмін даними про виконавців, вербувальників, замовників і джерела фінансування таких злочинів", – зазначається в повідомленні.

Також представники правоохоронних органів обговорили питання запобігання використанню Росією можливостей Інтерполу, протидії російському "тіньовому флоту" та створення в Європолі спеціальної оперативної групи для виявлення схем обходу санкцій.

Для координації спільних розслідувань українська сторона підтримала пропозицію щодо направлення офіцера зв'язку Національної поліції України до Національної жандармерії Франції.

"Українська сторона також запропонувала французьким колегам практичну підготовку в Україні з урахуванням досвіду роботи поліції в умовах війни", – інформують у відомстві в понеділок.

Переговори в Парижі провела делегація Національної поліції України на чолі з т.в.о. голови НПУ Максимом Цуцкірідзе з керівництвом Національної поліції та Національної жандармерії Франції, Національної дирекції судової поліції та Управління боротьби з кіберзлочинністю, повідомляє пресслужба НПУ в Телеграм-каналі.