СБУ скерувала до суду справу російського режисера Бортка, який закликав ударити по Україні ядерною зброєю

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо російського режисера, сценариста та ексдепутата Держдуми РФ Володимира Бортка, який пропагує збройну агресію РФ проти України, зокрема, закликає ударити по Україні ядерною зброєю, повідомляє СБУ.

"Як з'ясувало розслідування, фігурант публічно закликає до продовження війни, заперечує Українську державність та агітує застосувати проти нашої держави тактичну ядерну зброю", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

У відомстві нагадують, що Бортко відомий за російськими серіалами "Бандитський Петербург" і "Вулиці розбитих ліхтарів". "Він поєднував роботу в кіно з політичною підтримкою кремлівського режиму", – зазначається в повідомленні.

Під час розслідування співробітники Служби безпеки задокументували численні епізоди його провокаційних виступів упродовж 2017-2026 років.

"Так, в ефірі радіо "Комсомольська правда" він вкотре закликав завдати ядерного удару по Україні. Крім того, він агітував захопити Київ, а потім і всю територію нашої держави", – зауважують в СБУ.

На підставі зібраних доказів Бортко обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 436 (пропаганда війни), ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення та поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною або заперечується збройна агресія РФ проти України, вчинені повторно та з використанням засобів масової інформації).

Наразі слідчі СБУ скерували обвинувальний акт до суду.

Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.