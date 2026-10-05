Внаслідок влучення дрону у житловий будинок у Бердичеві постраждала людина – МВС

Російський дрон влучив у житловий будинок у Бердичеві Житомирської області: пошкоджені квартири з 4-го по 9-й поверх багатоповерхівки, постраждала людина, повідомляє МВС України в телеграм-каналі в понеділок.

За даними МВС, внаслідок дроновї атаки в одній із квартир будинку виникла пожежа.

"На місці працювали психологи ДСНС Житомирщини. По допомогу до них звернулися 9 людей", – йдеться в повідомленні.

В іншому районі області, як інформують у відомстві, через ворожу атаку загорілася суха трава. Рятувальники ліквідували пожежі.