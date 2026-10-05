Росіяни уразили турецьке цивільне судно в нейтральних водах, щонайменше одна людина загинула – Зеленський

Росіяни в понеділок, 5 жовтня, завдали удару двома дронами по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На борту були громадяни Азербайджану та Індії. Станом на зараз, на жаль, відомо, що загинув капітан судна. Мої співчуття. Доля ще однієї людини з'ясовується. Одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що Україна неодноразово пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. Були й відповідні пропозиції від третіх країн.

"Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства. Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати", – підкреслив президент.

Раніш румунські ЗМІ повідомили, що турецьке судно Royad Mammadov із вантажем зерна, яке раніше заходило в український порт Ізмаїл, було уражене дроном у Чорному морі поблизу нафтової платформи "Пескераш", після чого на борту виникла пожежа і судно затонуло, двоє людей загинули, 11 членів екіпажу врятовано.