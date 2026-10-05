ВАКС продовжив строк дії обов'язків ексголови Хмельницької МСЕК Крупи

Вищий антикорупційній суд (ВАКС) продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишню керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу, обвинувачену у незаконному збагаченні.

"05 жовтня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишню керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи", – йдеться в повідомленні ВАКС в телеграм-каналі в понеділок.

Відповідно до ухвали суду, обвинувачена зобов'язана повідомляти суд про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до уповноваженого органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що надають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

"Строк дії покладених обов'язків продовжено до 05 грудня 2026 року включно", – уточнюють в суді.

Як повідомлялося, НАБУ і САП обвинувачують екскерівницю Хмельницького МСЕК Тетяну Крупу, її чоловіка Володимира та сина Олександра у незаконному збагаченні на 160 млн грн, недекларуванні та легалізації коштів.

За даними САП, частина цих коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. "Після чого за сприяння чоловіка вони були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках", – повідомляла антикорупційна прокуратура.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 КК України. Досудове розслідування було розпочато Державним бюро розслідувань, а у жовтні 2024 року справу передано до НАБУ за підслідністю.

ДБР викрило голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу та її сина, який обіймав керівну посаду в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах, брендові прикраси та коштовності.

У жовтні 2025 року антикорупційні органи завершили слідство щодо незаконного збагачення ексголови Хмельницької МСЕК.

Після внесення визначеної застави ВАКС продовжив строк дії процесуальних обов'язків щодо ексголови МСЕК.