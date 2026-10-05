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У Харкові вже двоє загиблих і 25 постраждалих

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У Харкові вже двоє загиблих і 25 постраждалих

У Харкові зростає кількість загиблих і постраждалих внаслідок російського авіаудару, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"На дану хвилину відомо про 25 постраждалих та двох загиблих", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

#харків #жертви
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