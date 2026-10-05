Судно з зерном, яке прямувало з Ізмаїла до Італії, уражене дроном у Чорному морі, двоє загиблих – ЗМІ

Турецьке судно Royad Mammadov із вантажем зерна, яке раніше заходило в український порт Ізмаїл, було уражене дроном у Чорному морі поблизу нафтової платформи "Пескераш", після чого на борту виникла пожежа і судно затонуло, двоє людей загинули, 11 членів екіпажу врятовано, повідомляє Digi24.

Водночас Міністерство внутрішніх справ Румунії повідомило, що 5 жовтня близько 11:00 прикордонна поліція Берегової охорони отримала від Морського координаційного центру в Констанці інформацію про пожежу на борту торговельного судна, яке перебувало у виключній економічній зоні Румунії, приблизно за 30 морських миль на південь від населеного пункту Сфинту-Георге.

"Одинадцять членів екіпажу було врятовано. Також було виявлено тіла двох загиблих. Вертоліт Генерального управління авіації підібрав поранених за допомогою троса для надання їм невідкладної медичної допомоги. Операція триває, судна Берегової охорони та вертоліт Генерального управління авіації виконують відповідні завдання", – йдеться в повідомленні МВС Румунії у понеділок.

За інформацією відомства, Морський координаційний центр у Констанці розпочав пошуково-рятувальну операцію щодо людей, які опинилися в небезпеці на морі, а судно Берегової охорони було визначено координатором пошуково-рятувальних заходів на місці.

Як повідомляє румунське видання Digi24, раніше Румунське морське управління поінформувало про пожежу на борту судна, поранення капітана та зникнення 13 членів екіпажу.

За інформацією Румунського агентства з порятунку людських життів на морі (ARSVOM), о 10:37 Морський координаційний центр у Констанці звернувся до агентства з проханням провести рятувальну операцію на судні Royad Mammadov, яке перебувало в районі морських платформ. За даними агентства, до району вирушили рятувальні судна SAR Apollo та SAR Ares. У рятувальній операції також бере участь судно Берегової охорони.

Як повідомляє видання, судно Royad Mammadov було побудоване у 2006 році та ходило під прапором Сент-Кітс і Невіс. Воно прямувало до порту Равенна (Італія), прибуття до якого очікувалося 12 жовтня. Останньою зупинкою судна був український порт Ізмаїл 18 вересня, за даними сервісу VesselFinder.