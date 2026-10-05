У "Дії" розпочато пілотне бета-тестування двох "дитячих" послуг – Мінсоцполітики

Сьогодні у "Дії" розпочинається пілотне бета-тестування допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами та допомоги по догляду за дитиною до одного року, інформує Мінсоцполітики.

"До нього долучилися близько 400 жінок, які попередньо зареєструвалися для участі. Після успішного тестування послуг, вони стануть доступні для всіх користувачів "Дії", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що подання заяви буде простим – "Дія" та Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС) автоматично збиратимуть необхідні відомості, а перевірки проводитимуться через відповідні державні реєстри. За їх результатами ЄІССС автоматично сформує проєкт рішення про призначення допомоги або відмову.

"Працівнику ПФУ залишиться перевірити та погодити рішення. Відповідно до постанови, Пенсійний фонд має розглянути заяву протягом трьох робочих днів. Це має скоротити шлях від подання до призначення допомоги та отримання коштів", – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Мінсоцполітики розповіли, що незабаром розпочнеться пілотне бета-тестування допомоги для працюючих батьків – "єЯсла".