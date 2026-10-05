УЧХ допомагає постраждалим від російської повітряної атаки у Харкові

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає постраждалим на місці чергового російського повітряного удару по Харкову.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з іншими екстреними службами Харкова працював на місці ліквідації наслідків атаки. Волонтери проводили поквартирний обхід пошкоджених будинків та прилеглих територій для виявлення постраждалих. Наразі на місці продовжує працювати пункт підтримки Українського Червоного Хреста", – повідомив УЧХ у Фейсбуці в понеділок.

У пункті підтримки УЧХ люди можуть отримати психологічну допомогу, питну воду, гарячі напої та перекусити.

Крім того, постраждалим надають гуманітарну допомогу – гігієнічні й продуктові набори, питну воду, спальні набори та розкладачки, інші необхідні речі. Для тимчасового захисту пошкодженого житла видаються OSB-плити та брезент.

За інформацією ДСНС України, внаслідок російської атаки на Харків одна людина загинула, ще шестеро постраждали. В Індустріальному районі виникла пожежа у двоповерховій адміністративній будівлі, також горіли автомобілі. Пошкоджено житлові, адміністративні та виробничі будівлі й транспорт.