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ДПС відкрила окрему телефонну лінію для постраждалого від війни бізнесу ДПС

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ДПС відкрила окрему телефонну лінію для постраждалого від війни бізнесу ДПС

Контакт-центр Державної податкової служби України (ДПС) запустив окрему телефонну лінію для консультацій бізнесу, що зазнав впливу воєнних дій.

Згідно з публікацією на сайті відомства, щоб отримати консультацію для постраждалого від війни бізнесу, у головному голосовому меню потрібно натиснути кнопку "7", та обрати потрібну тематику. Консультації можуть бути надані щодо податку на додану вартість, спрощеної системи оподаткування, плати за землю та податку на нерухоме майно, а також щодо подання документів чи інших податків та зборів.

З контакт-центром ДПС можна зв’язатися в робочі дня з 8:00 по 19:00 за номерами +380500501007 (Vodafone), +380770501007 (Київстар), +380730501007 (Lifecell).

Також можна телефонувати за номером +380800501007. Дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні, з мобільних - відповідно до тарифів операторів.

Для тих, хто перебуває за межами України, доступні номери +380444541613, +380500501007, +380730501007, +380770501007.

Також у ДПС нагадали про гарячі лінії в регіонах для бізнесу та можливість звернутися до Офісів податкових консультантів.

#бізнес #дпс #консультації
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