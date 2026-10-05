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Події

У Чугуєві вже троє постраждалих

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Кількість постраждалих у Чугуєві зросла до трьох, повідомила начальник міської військової адміністрації Галина Мінаєва.

"Наразі відомо про трьох поранених внаслідок російських ударів", – написала Мінаєва у своєму телеграм-каналі.

Вона також повідомила, що внаслідок удару пошкоджено майже півтора десятка приватних будинків, дитячий заклад, амбулаторія сімейної медицини та декілька автівок.

За словами Мінаєвої, тривають роботи з відновлення електропостачання тривають.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по Чугуєву постраждав один чоловік.

#чугуїв #постраждалі #харківська
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