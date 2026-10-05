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Скеровано до суду справу командира в/ч та його підлеглих за незаконні "бойові" на понад 9 млн грн

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Скеровано до суду справу командира в/ч та його підлеглих за незаконні "бойові" на понад 9 млн грн

Завершено досудове розслідування щодо організованої групи, яка незаконно нарахувала військовослужбовцям понад 9 млн грн додаткової винагороди за нібито участь у бойових діях, обвинувачені – командир військової частини та його підлеглі, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, схему організував командир військової частини, яка виконувала завдання на Донеччині. До неї він залучив підлеглих і розподілив між ними ролі", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

За даними прокуратури, серед обвинувачених – командир військової частини, начальник штабу – заступник командира, командир взводу технічного забезпечення та інші військовослужбовці.

Упродовж січня 2023 – листопада 2024 року фігуранти, за даними слідства, вносили до рапортів та інших офіційних документів неправдиві відомості про безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях та заходах із забезпечення оборони України.

На підставі цих документів, як зазначається в повідомленні, оформлювали накази про виплату додаткової винагороди.

"Командир військової частини підписував їх, після чого документи передавали до фінансово-економічної служби для нарахування коштів. У результаті військовослужбовцям безпідставно виплатили понад 9 млн грн", – наголошують у відомстві.

За даними слідства, ці кошти надалі розподіляли між учасниками організованої групи.

В Офісі генпрокурора зазначають, що заявлено цивільний позов про відшкодування понад 9 млн грн завданої державі шкоди. На майно обвинувачених накладено арешт. Вони вже відшкодували 1,6 млн грн.

Прокурори Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону скерували обвинувальний акт до суду.

Дії підозрюваних кваліфіковано як організацію, співвиконавство та пособництво у зловживанні службовим становищем у складі організованої групи, а також службове підроблення (ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

#командир #суд #бойові #офіс_генпрокурора
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