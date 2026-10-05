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Внаслідок обстрілу Станіслава на Херсонщині загинула жінка – ОВА

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Внаслідок обстрілу Станіслава на Херсонщині загинула жінка – ОВА
Фото: Херсонська ОВА

Жінка 1956 року народження загинула внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами села Станіслав Херсонської області вранці 5 жовтня, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, орієнтовно о 09:40 російські війська обстріляли Станіслав з артилерії. Внаслідок удару жінка отримала травми, несумісні з життям.

"Орієнтовно о 09:40 російські терористи обстріляли з артилерії село Станіслав. Через ворожий удар травми, несумісні з життям, отримала жінка 1956 року народження. Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитої", – наголосив очільник ОВА у понеділок.

#херсонська #атака #жертва
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