Внаслідок обстрілу Станіслава на Херсонщині загинула жінка – ОВА

Жінка 1956 року народження загинула внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами села Станіслав Херсонської області вранці 5 жовтня, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, орієнтовно о 09:40 російські війська обстріляли Станіслав з артилерії. Внаслідок удару жінка отримала травми, несумісні з життям.

"Орієнтовно о 09:40 російські терористи обстріляли з артилерії село Станіслав. Через ворожий удар травми, несумісні з життям, отримала жінка 1956 року народження. Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитої", – наголосив очільник ОВА у понеділок.