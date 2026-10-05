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Зеленський і Туск обговорили підготовку до тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією

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Зеленський і Туск обговорили підготовку до тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією
Фото: PAP/Wojtek Jargiło

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Поінформував прем'єр-міністра про підготовку можливих тристоронніх форматів зустрічей на технічному рівні між Україною, Америкою та Росією. З нашого боку жодних перешкод немає, але важливо, щоб американська сторона підготувалася зі свого боку та забезпечила російську готовність", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Сторони також обговорили підготовку української енергомережі до зими та інші чутливі питання.

"Не все можна сказати по телефону в деталях – домовилися про особисту зустріч ближчим часом. Вдячний Дональду та Польщі за підтримку. Тільки об'єднаною силою всіх у Європі можна зупинити Росію і не дати цій хворій війні піти далі", – резюмував президент.

#польща #розмова #зеленський #туск
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