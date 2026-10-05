В Україні вперше збили російські реактивні дрони з роботизованих турелей – ПС ЗСУ

Повітряні сили Збройних сил України заявили про перше успішне застосування роботизованих турелей для збиття російських реактивних дронів, зокрема "Герань-5".

"Є вже збиття навіть реактивних БпЛА, навіть "Герань-5" з тих самих турелей. Застосування інноваційних технологій, штучного інтелекту, виключило людську помилку. У збитті використовується саме машинний зір. Штучний інтелект дає можливість працювати навіть по реактивних БпЛА", – розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

При цьому він уточнив, що наразі застосування таких турелей є обмеженим через невеликий радіус їх роботи, оскільки головним озброєнням турелі є кулемет.