Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич розробляє нову стратегію під назвою "Теорія перемоги", яка покликана забезпечити швидку та рішучу відповідь у разі можливого нападу Росії на східний фланг Альянсу. Документ буде офіційно представлений у Польщі 12 жовтня, повідомляє Bloomberg.

"За словами високопоставлених чиновників та дипломатів, обізнаних із цим питанням, документ покликаний роз'яснити, як альянс реагуватиме на можливе вторгнення на територію НАТО. Останнім часом з'явилося чимало повідомлень про те, що Москва розглядає можливість таких дій", – йдеться у повідомленні.

Речник Гринкевича полковник Мартін О'Доннелл відмовився обговорювати деталі плану, але наголосив, що альянс є "суто оборонним".

"Теорія перемоги Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі проста: зберегти перевагу НАТО. З огляду на нестабільну та складну ситуацію у сфері глобальної безпеки, нам потрібно вже зараз створити умови для стримування агресії та, у разі необхідності, перемоги у разі нападу", – сказав О'Доннелл.

Документ також покликаний продемонструвати союзникам, як НАТО поєднуватиме традиційну зброю з новими можливостями, що з'явилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а також закликати до збільшення інвестицій у оборону та кращої підготовки, зазначили джерела, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити закриті питання.

Стратегія наголошує на оборонному характері НАТО та на необхідності уникнення ненавмисних провокацій, водночас чітко зазначаючи необхідність колективного протистояння гібридним загрозам – агресивним діям, що не досягають порогу конфлікту – як частини політики стримування. Демонструючи готовність, НАТО прагне, щоб ворог дійшов висновку, що перемогти неможливо, йдеться у стратегії.

Але у разі нападу на НАТО альянс відбив би вторгнення за допомогою поєднання сухопутних військ та інших ресурсів у рамках "Ініціативи стримування на східному фланзі НАТО" – концепції, що базується на використанні недорогих дронів, систем з мінімальним екіпажем та систем наведення на ціль на основі штучного інтелекту. Отримавши свободу маневру, НАТО прагнуло б знищити систему командування та управління противника з метою швидкого та повного розгрому російських військ.