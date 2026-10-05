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Лауреатами Нобелівської премії з медицини стали двоє фахівців із ФРН та американець

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Нобелівську премію з фізіології та медицини за 2026 рік присуджено німецьким ученим Петеру Гегеманну та Георгу Нагелю, а також американському науковцю Карлу Дейссероту, оголосили в понеділок у Нобелівському комітеті.

Вони здобули цю нагороду "за відкриття в галузі світлокерованих іонних каналів і оптогенетики".

У пресрелізі Нобелівського комітету зазначається, що оптогенетика "є методом, який дає змогу показати, як нервові клітини формують спогади, почуття та поведінку мозку".

Гегеманн і Нагель відкрили білок каналородопсин в одноклітинних водоростей. Він виконує функцію сенсорного фоторецептора та контролює фототаксис – властивість клітин і мікроорганізмів, що дає змогу рухатися до джерела світла або від нього. Дейссерот перетворив цей білок на "світлокерований перемикач для нервових клітин". Отже, вчені "заклали основу нової ери в нейробіології".

Дейссерот народився 1971 року в Бостоні, закінчив Гарвардський, а згодом – Стенфордський університети, де вивчав біохімію, медицину та філософію. Наразі працює в Стенфордському університеті. Відомий як один з авторів оптогенетики.

Гегеманн народився 1954 року в німецькому Мюнстері, закінчив Інститут біохімії ім. Макса Планка. Нині професор Берлінського університету імені Гумбольдта. Вважається фахівцем із фотобіології та піонером оптогенетики.

Нагель народився 1953 року в німецькому Вайнгартені. Вивчав біологію та біофізику в Констанцькому та Франкфуртському університетах. Нині професор Вюрцбурзького університету. Його роботи присвячені мікробним фоторецепторам та розробці оптогенетичних інструментів.

#світ #медицина #нобелівська_премія
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