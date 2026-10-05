СБУ та Нацполіція викрили ще 9 схем ухилення від мобілізації, серед організаторів – лікар та керівники ТЦК

Служба безпеки України та Національна поліція заблокували дев'ять нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України, серед затриманих організаторів – лікар, начальник районного ТЦК та його заступник, повідомляє СБУ.

"На Київщині викрито лікаря-невропатолога – члена військово-лікарської комісії, який продавав ухилянтам підроблені медичні документи про наявність "важких діагнозів", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією відомства, на основі фіктивних діагнозів лікар вносив неправдиві відомості до медичних документів, що дозволяло чоловікам отримувати висновки про обмежену придатність до військової служби та уникати служби на бойових посадах.

"На Прикарпатті кіберфахівці СБУ затримали начальника районного ТЦК та його заступника, які вносили неправдиві відомості до електронного реєстру військовозобов'язаних", – повідомляють в українській спецслужбі.

Задокументовано, як фігуранти за хабарі мобілізували "на папері" або зняли з військового обліку вісьмох ухилянтів.

У Вінницькій області, згідно з повідомленням, затримано ще двох організаторів схеми нелегальної міграції чоловіків призовного віку до сусідньої країни.

"Один ділок за $20 тис. на власному авто доставляв ухилянтів до прикордоння і забезпечував їх картою з маршрутом втечі через лісисту місцевість в обхід контрольно-пропускних пунктів. Інший фігурант, працівник державної установи, за гроші обіцяв організувати виїзд чоловіків до країн Європи під виглядом "спортсменів" для участі у міжнародних змаганнях", – зазначають в СБУ.

Крім того, на Закарпатті викрито двох адміністраторок Вайбер-групи із загальною аудиторією майже 3,5 тис. користувачів, які "зливали" локації мобільних груп правоохоронців і ТЦК та сприяли уникненню призову.

Також у регіоні кіберфахівці СБУ затримали трьох організаторів каналу нелегального виїзду чоловіків призовного віку до Євросоюзу.

За даними відомства, у Закарпатській області викрито ще одного фігуранта, який оформлював військовозобов'язаним незаконні "відрядження" за кордон під виглядом волонтерів.

На Одещині співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях затримали директора транспортного підприємства та двох його спільників, які фіктивно працевлаштовували ухилянтів до себе із подальшим "бронюванням" від мобілізації.

"Потім посадовці забирали зарплати "новоприбулих" водіїв, які не з'являлися на робочих місцях та не здійснювали рейсові поїздки", – уточнюється в повідомленні.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру.