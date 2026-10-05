Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Корецький: Нова формула фінансування професійних коледжів запрацює з 2027 року

1 хв читати
Додати як джерело
Корецький: Нова формула фінансування професійних коледжів запрацює з 2027 року
Фото: МОН

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що з 2027 року запрацює нова формула фінансування професійних коледжів, де кожен заклад матиме базове фінансування, а частина коштів залежатиме від результатів роботи.

"Уряд ухвалив пакет рішень для реалізації змін у професійній освіті. Ключове завдання – готувати кваліфікованих спеціалістів, яких реально потребують ринок праці та економіка країни. Затвердили новий стандарт професійної освіти. Щонайменше 40% освітньої програми відводимо на практичну підготовку. Студенти зможуть здобути до трьох професійних кваліфікацій, а професійні коледжі матимуть більше автономії у формуванні освітніх програм. Навчання буде інтегроване з європейською кредитною системою", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, з 2027 року запрацює нова формула фінансування професійних коледжів, зокрема, кожен заклад матиме базове фінансування, а частина коштів залежатиме від результатів роботи.

Він додав, що нова формула враховує попит на професії в області, набір студентів, працевлаштування випускників та залучення додаткових коштів, відповідно, чим кращі показники, тим більше фінансування зможе отримати заклад.

Крім того, уряд розширює академічну мобільність, і відтепер студенти зможуть навчатися і стажуватися безпосередньо у роботодавців.

"Викладачі – викладати і стажуватися у закладах освіти та на підприємствах. Це дасть більше практичного досвіду та прямої співпраці професійних коледжів із роботодавцями", – додав він.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#фінансування #профколеджі
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ППО України збила 172 із 205 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях

ППО України збила 172 із 205 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 172 ворожих цілі, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 13 локаціях, пов…

Читати