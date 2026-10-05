Корецький: Нова формула фінансування професійних коледжів запрацює з 2027 року

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що з 2027 року запрацює нова формула фінансування професійних коледжів, де кожен заклад матиме базове фінансування, а частина коштів залежатиме від результатів роботи.

"Уряд ухвалив пакет рішень для реалізації змін у професійній освіті. Ключове завдання – готувати кваліфікованих спеціалістів, яких реально потребують ринок праці та економіка країни. Затвердили новий стандарт професійної освіти. Щонайменше 40% освітньої програми відводимо на практичну підготовку. Студенти зможуть здобути до трьох професійних кваліфікацій, а професійні коледжі матимуть більше автономії у формуванні освітніх програм. Навчання буде інтегроване з європейською кредитною системою", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, з 2027 року запрацює нова формула фінансування професійних коледжів, зокрема, кожен заклад матиме базове фінансування, а частина коштів залежатиме від результатів роботи.

Він додав, що нова формула враховує попит на професії в області, набір студентів, працевлаштування випускників та залучення додаткових коштів, відповідно, чим кращі показники, тим більше фінансування зможе отримати заклад.

Крім того, уряд розширює академічну мобільність, і відтепер студенти зможуть навчатися і стажуватися безпосередньо у роботодавців.

"Викладачі – викладати і стажуватися у закладах освіти та на підприємствах. Це дасть більше практичного досвіду та прямої співпраці професійних коледжів із роботодавцями", – додав він.