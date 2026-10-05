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Укргідрометцентр прогнозує суху погоду в Україні найближчі дві доби

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Укргідрометцентр прогнозує суху погоду в Україні найближчі дві доби

Найближчі дві доби в Україні зберігатиметься переважно суха погода: опадів 6-7 жовтня не очікується, температура вдень становитиме 16-23° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок, 6 жовтня, в Україні опадів не прогнозують. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 5-10° тепла, вдень – 16-21°.

В столиці опадів також не очікується. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 8-10° тепла, вдень – 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 6 жовтня найвищу денну температуру в Києві зафіксували у 1966 році – 25,4°, найнижчу нічну – у 1902 році, коли температура становила 3,4° морозу.

У середу, 7 жовтня, опадів в Україні також не прогнозують. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 7-12° тепла, вдень – 18-23°.

У Києві 7 жовтня очікується суха погода. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 10-12° тепла, вдень – 20-22°.

#прогноз_погоди
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