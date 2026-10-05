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Події

У Києві внаслідок зіткнення двох маршруток постраждали троє людей, серед них дитина

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Поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю двох маршрутних автобусів у Святошинському районі Києва, внаслідок чого постраждали троє людей, в тому числі дитина.

У телеграм-каналі поліція Києва інформує, що аварія сталася близько 11:30 на вул. Симиренка.

"За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення двох маршрутних автобусів постраждали троє людей, серед яких дитина. Потерпілим надається необхідна медична допомога, інформація про їхній стан уточнюється", – йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, наряд патрульної поліції та лікарі.

#київ #постраждалі #маршрутки #дтп
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