У Києві внаслідок зіткнення двох маршруток постраждали троє людей, серед них дитина

Поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю двох маршрутних автобусів у Святошинському районі Києва, внаслідок чого постраждали троє людей, в тому числі дитина.

У телеграм-каналі поліція Києва інформує, що аварія сталася близько 11:30 на вул. Симиренка.

"За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення двох маршрутних автобусів постраждали троє людей, серед яких дитина. Потерпілим надається необхідна медична допомога, інформація про їхній стан уточнюється", – йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, наряд патрульної поліції та лікарі.