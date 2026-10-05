У Києві затримали чоловіка, який видавав себе за працівника НАБУ та виманив у підприємця $280 тис.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора у Києві затримали чоловіка, який видавав себе за працівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та під приводом допомоги з податковими перевірками отримав від підприємця $280 тис.

"Слідство встановило, що чоловік дізнався про податкові перевірки щодо підприємця та його дружини, які є ФОПами. Представляючись працівником НАБУ, хоча насправді ним не був, він заявляв про зв'язки з посадовцями ДПС, НАБУ, БЕБ та судових органів і обіцяв допомогти з перевірками", – повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

За даними прокуратури, у вересні 2025 – березні 2026 року підозрюваний отримав від підприємця $280 тис.

"Згодом він вимагав ще $200 тис. нібито для остаточного вирішення питання. Під час отримання цих коштів 25 вересня його затримали в порядку ст. 208 КПК України", – уточнюють в прокуратурі.

Під час трьох невідкладних обшуків у Києві і Харкові за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство в особливо великих розмірах та закінчений замах на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 998 тис. грн.

НАБУ в телеграм-каналі зазначає, що фігурант видавав себе за працівника Бюро та за гроші обіцяв підприємцю "вирішити" проблеми з податками, судами й кримінальним переслідуванням.

"29-річний чоловік дізнався від батька про податкові перевірки підприємця та його дружини на близько 32 млн грн. Батько запевнив підприємця, що його син нібито обіймає високу посаду в НАБУ і може допомогти владнати проблеми", – інформують в НАБУ.

В Бюро уточнюють, що псевдопрацівник використовував юридичну термінологію та вигадував нові причини для передачі грошей. "Зокрема, розповідав про нібито "замовлення" з боку впливових людей та кримінальне провадження в БЕБ, якого насправді не існувало", – йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, продовж вересня 2025 року – березня 2026 року підприємець передав зловмиснику $280 тис. "А згодом шахрай попросив ще $200 за нібито організацію штучного банкрутства, скасування штрафів та зняття арешту з активів. На зустріч він приніс підроблений судовий документ про нібито закриття справи. Під час отримання грошей його затримали", – наголошують у Бюро.