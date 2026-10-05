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Сили оборони уразили місце запуску БпЛА, вузол зв'язку та пункт управління російських військ – Генштаб

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Сили оборони уразили місце запуску БпЛА, вузол зв'язку та пункт управління російських військ – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України в неділю та в ніч на понеділок уразили низку військових об'єктів російських окупаційних військ, зокрема місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Донецька, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"Системне ураження таких об'єктів спрямоване на зменшення спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотники та завдавати ними ударів по цивільній інфраструктурі України", – зазначили в Генштабі в телеграм-каналі.

У Генштабі зазначили, що внаслідок ударів також уражено вузол зв'язку російських військ у районі Донецька, пункт управління та склад БпЛА в районі Бердянська Запорізької області, а також ремонтний підрозділ армії РФ поблизу Любимівки Запорізької області.

Окрім того, українські військові також завдали ударів по місцях зосередження живої сили противника в районі Комиш-Зорі Запорізької області, Успенки Луганської області та Донецька.

#війна #оборона #рф #ураження #цілі
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