Внаслідок російських атак на Запоріжжі дві людини загинуло, ще двох поранено – поліція

Упродовж доби російські окупанти завдали 891 удар по територіях Запорізької області. Скерували 719 БпЛА, здійснили 25 авіаційних атак, 145 разів обстріляли з артилерії та 2 – з РСЗВ, повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області

"У селищі Кушугум внаслідок ворожого удару БпЛА по дачному будинку загинув 79-річний чоловік, 77-річна жінка отримала поранення. У селі Новостепнянське через удар російського FPV-дрона по вантажівці загинув 70-річний водій, 28-річний пасажир отримав поранення", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські зареєстрували 40 повідомлень про наслідки ворожих атак. Пошкоджень та руйнувань зазнали приватні та багатоквартирні будинки, торговельний кіоск, автомобілі громадян та об'єкти цивільної інфраструктури.

Правоохоронці разом зі співробітниками СБУ документують наслідки воєнних злочинів армії рф. За кожним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за чч. 1, 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.