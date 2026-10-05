Двоє загинули, ще двоє постраждали внаслідок ДТП у Харкові

Поліція встановлює обставини зіткнення автомобілів Tesla і Fiat, що сталося у неділю ввечері і внаслідок якого двоє людей загинули, ще двоє постраждали.

"На проспекті Героїв Харкова автомобіль Tesla під керуванням 27-річного чоловіка, який рухався мостом у напрямку спуску, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Fiat. За кермом останнього перебувала 47-річна жінка, яка рухалася з боку вулиці Академіка Павлова в напрямку підйому. Після зіткнення автомобіль Tesla з'їхав у кювет", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок ДТП 29-річний пасажир Tesla і 54-річний пасажир автомобіля Fiat загинули на місці від отриманих травм. Водії обох автомобілів доставлені шпиталізовані. Чоловік перебуває у тяжкому стані, жінка – у стані середньої тяжкості.

Відрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.