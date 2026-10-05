Молдова призупинила роботу ПП "Паланка-Маяки-Удобне" після падіння снаряда РФ, поранено прикордонника

Роботу пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" між Молдовою та Україною призупинено після падіння поблизу молдовського ПП снаряда внаслідок атак Росії на українську інфраструктуру, легких поранень зазнав співробітник прикордонної служби, повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдова в понеділок.

"Прикордонна служба повідомляє, що 5 жовтня 2026 року в районі пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" стався інцидент унаслідок атак Росії на українську інфраструктуру. Близько 09:38 поблизу ПП "Паланка" впав снаряд, який після удару об землю відскочив і влучив у маршрутний автобус, що стояв біля шлагбаума", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, снаряд пошкодив автобус та диспетчерську будку. Один співробітник прикордонної служби дістав легких поранень, інших жертв не зафіксовано. Громадянам рекомендують утриматися від поїздок у цю зону.

Крім того, прикордонна поліція спільно з Митною службою постійно відстежує ситуацію з метою її врегулювання та підтримує зв'язок із відповідними органами влади України.