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У Карпатах рятувальники допомогли заблукалій туристці та транспортували тіло загиблого чоловіка

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Працівники ГУ ДСНС в Івано-Франківській області в суботу, 3 жовтня, виявили в горах тіло загиблого чоловіка, повідомляє пресслужба ДСНС.

"3 жовтня до гірських рятувальників надійшло повідомлення про те, що поблизу вершини гори Хом'як чоловікові стало зле, після чого він втратив свідомість. Рятувальники з Ворохти прибули на місце події та виявили чоловіка без ознак життя. Його тіло після слідчих дій транспортували до с.Татарів і передали працівникам поліції", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в неділю рятувальники відшукали туристку, яка заблукала в горах.

"4 жовтня під час спуску з гори Малий Ґорґан туристка з Ізюма втратила орієнтир і не могла самостійно продовжити рух. Підтримуючи з нею телефонний зв'язок, рятувальники встановили її місцеперебування, знайшли та супроводили до с. Поляниця. Медичної допомоги жінка не потребувала", – розповіли в ДСНС.

Рятувальники закликають відповідально планувати гірські походи: враховувати погоду та власні сили, мати відповідний одяг, взуття, спорядження й заряджений телефон. Перед виходом повідомляйте близьким маршрут та орієнтовний час повернення.

#рятувальники #франківщина #гори #хомяк
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