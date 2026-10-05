Обстріли РФ залишили без світла частину споживачів у шести областях – "Укренерго"

Унаслідок обстрілів РФ на ранок понеділка є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській і Херсонській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її інформарцією у Телеграм, там, де це наразі дозволяють поточні безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

У цілому в енергосистемі споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання: у понеділок вранці воно було на 6,2% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня п'ятниці.

Як зазначає "Укренерго", причина змін – хмарна погода у частині регіонів України, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вечірній максимум споживання в неділю був на 4,8% вищим, ніж максимум попередньої неділі.

"Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових СЕС – з 10:00 до 16:00 та для забезпечення стабільної роботи пошкодженого обстрілами РФ обладнання не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у вечірні години – з 17:00 до 22:00", – закликає "Укренерго".