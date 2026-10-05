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Драпатий представив нового командувача Медичних сил ЗСУ Гуменюка

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Драпатий представив нового командувача Медичних сил ЗСУ Гуменюка
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий представив колективу нового командувача Медичних сил ЗСУ – полковника медичної служби Костянтина Гуменюка, призначеного указом президента, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Його завдання – стати лідером нових якісних змін у Медичних силах. Використати кредит довіри, щоб зробити медичну допомогу нашим воїнам справді відповідною викликам сучасної війни: більш технологічною, оперативною, орієнтованою на результат. І цей результат – не кількість аптечок, шпиталів чи проведених нарад. А те, скільки життів українських військовослужбовців вдасться зберегти", – наголосив Драпатий.

Він зазначив, що найкраща техніка та обладнання будуть безсилі, якщо за ними не стоятимуть люди. Тому вкрай необхідно подолати кадровий дефіцит у медичній системі Збройних сил, залучити більше фахових лікарів та медперсоналу, та спрямувати всі зусилля на допомогу фронту – кожному бойовому підрозділу та кожному солдату.

Драпатий додав, що Гуменюк є військовим хірургом і пройшов школу ДШВ. Був головним хірургом Збройних сил.

"Він добре знає ціну кожного рішення на операційному столі. Має великий практичний досвід допомоги людям у найскладніших ситуаціях та беззаперечний авторитет у медиків ЗС України, у цивільній системі охорони здоров'я, волонтерській спільноті", – резюмував головнокомандувач.

#зсу #медсили #командувач #гуменюк
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