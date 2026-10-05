Загинули поліцейський та цивільний, ще 13 людей постраждали через обстріли Харківської області

Протягом минулої доби ворог завдав ударів КАБами, РСЗВ та безпілотниками різних типів по Харкову і області, є загиблі і постраждалі.

"У Харкові ворог атакував протягом дня Шевченківський, Київський та Індустріальний райони. Загинув 42-річний чоловік. 41-річний харків'янин зазнав гострої реакції на стрес, п'ятеро людей отримали поранення. Серед постраждалих – троє працівників поліції. Двох із них госпіталізували", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За його даними, внаслідок ударів по Великому Бурлуку один поліцейський загинув, ще один постраждав. У Золочеві знищено автівку, постраждали чоловік (1981 року народження) та жінка (1963 року народження). В Ізюмі двоє чоловіків шпиталізовані з пораненнями. Поблизу Борової внаслідок удару БпЛА по цивільному автомобілю зазнали травм чоловік та жінка.

Загалом поліцейські здійснили 12 оглядів місць влучань і внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 45 кримінальними провадженнями, пов'язаними зі збройною агресією РФ.