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Пілот рейсу Flydubai зізнався, що хотів розбити літак в Ізраїлі – ЗМІ

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Другий пілот пасажирського літака FlyDubai, який минулого тижня під час перельоту напав на командира екіпажу, зізнався слідчим, що планував розбити авіалайнер в Ізраїлі, повідомляє телеканал ABC News.

"Підозрюваний "співпрацює" з владою, яка розслідує інцидент, і дав зрозуміти, що мав намір розбити літак в Ізраїлі", – йдеться в повідомленні телеканалу з посиланням на джерела, обізнані з ходом розслідування.

Особа пілота, громадянина Оману, встановлена, стверджує ABC News. Джерела телеканалу повідомляють, що це 29-річний Хамам аль-Хаммамі.

За словами офіційних осіб, які спілкувалися з ABC News, аль-Хаммамі у 2024 році, під час роботи стажистом другого пілота в Oman Air, був викритий у зберіганні матеріалів екстремістського характеру. Проте йому дозволили продовжити роботу в авіакомпанії на адміністративній посаді.

Слідчі досі намагаються з'ясувати, як підозрюваний згодом отримав допуск до польотів у FlyDubai і як опинився другим пілотом у кабіні літака, що прямував до Ізраїлю.

Аль-Хаммамі 1 жовтня перевезли з Саудівської Аравії до ОАЕ, де розпочато розслідування за підозрою у причетності до тероризму. Очікується, що ізраїльські офіційні представники прибудуть до ОАЕ та братимуть участь у подальших допитах підозрюваного.

Другий пілот авіакомпанії Flydubai напав на командира з аварійною сокирою, повідомив генеральний прокурор ОАЕ Хамад Саїфа Аль Шамсі, передає державне агентство WAM.

За його словами, розслідування спроби захоплення рейсу 1073 авіакомпанії Flydubai, що сталася в середу, показало, що другий пілот – громадянин Оману – напав на командира екіпажу, громадянина Індії, з аварійною сокирою, що знаходилася в кабіні літака. Згідно з правилами, у кабінах пілотів мають бути аварійні сокири, призначені для використання в надзвичайних ситуаціях: наприклад, щоб розбити ілюмінатор для евакуації або розкрити панель для доступу до осередку загоряння.

Генеральний прокурор ОАЕ зазначив, що наразі триває розслідування, покликане встановити обставини інциденту, мотиви та можливі зв'язки нападника, а також вивчити речові докази та цифрові дані.

30 вересня вдень з літака, що летів із Дубая до Ізраїлю, у повітряному просторі Йорданії подали сигнал про надзвичайну ситуацію, зокрема про можливу спробу викрадення. Пізніше стало відомо, що один із пілотів поранив ножем колегу, коли спробував перехопити управління літаком. У підсумку пілот і пасажири впоралися з нападником. Потім авіалайнер вдалося посадити в Саудівській Аравії.

#інцидент #пілот #розслідування #ізраїль #flydubai
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