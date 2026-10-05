Бутенко: Від початку вторгнення понад 12 тис. працівників освіти долучилися до Сил оборони

Від початку повномасштабного вторгнення понад 12 тис. працівників освіти долучилися до Сил оборони, повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

"Від початку повномасштабного вторгнення понад 12 тисяч працівників освіти долучилися до Сил оборони. Дякую кожному й кожній із них. Світла пам'ять колегам, які віддали життя за Україну. Ми пишаємося нашими захисниками і захисницями. Так само ми пишаємося своїми освітянами", – написав Бутенко в мережі Facebook.

Він також наголосив, що в умовах війни робота педагога вимагає значно більшого, ніж передбачає будь-яка посадова інструкція.

"Ви надолужуєте з учнями й студентами пропущене через тривоги та відключення світла, поєднуєте очне навчання з дистанційним, підтримуєте дітей, чиї батьки на фронті, і тих, хто втратив дім. Попри втому ви залишаєтеся в професії та поруч із дітьми – і я глибоко вдячний вам за це", – додав міністр.