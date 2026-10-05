Роботу інформаційних систем ДМС відновлено в штатному режимі

Роботу інформаційних систем Державної міграційної служби відновлено в повному обсязі, технічні роботи завершено, повідомляє пресслужба ДМС.

"Підрозділи Міграційної служби та відділення "Паспортного сервісу" працюють у штатному режимі відповідно до графіків", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що усі сервіси та послуги, які були тимчасово призупинені, знову доступні. Записи до електронної черги, які припали на період проведення технічних робіт, залишаються чинними

"Повторно реєструватися в електронній черзі не потрібно – звернутися за послугою можна буде в інший зручний час", – зазначили в ДМС.

Видача паспортних документів відновлена. Офіційний сайт Державної міграційної служби запрацює у найближчі години.

Як повідомлялося, 29 вересня ДМС тимчасово призупинила надання послуг з оформлення паспортних документів до кінця вересня через технічну несправність обладнання оператора електронних комунікаційних послуг. Також на період проведення оператором відновлювальних робіт було призупинено роботу офіційного вебсайту ДМС.