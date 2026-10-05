Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Роботу інформаційних систем ДМС відновлено в штатному режимі

1 хв читати
Додати як джерело
Роботу інформаційних систем ДМС відновлено в штатному режимі

Роботу інформаційних систем Державної міграційної служби відновлено в повному обсязі, технічні роботи завершено, повідомляє пресслужба ДМС.

"Підрозділи Міграційної служби та відділення "Паспортного сервісу" працюють у штатному режимі відповідно до графіків", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що усі сервіси та послуги, які були тимчасово призупинені, знову доступні. Записи до електронної черги, які припали на період проведення технічних робіт, залишаються чинними

"Повторно реєструватися в електронній черзі не потрібно – звернутися за послугою можна буде в інший зручний час", – зазначили в ДМС.

Видача паспортних документів відновлена. Офіційний сайт Державної міграційної служби запрацює у найближчі години.

Як повідомлялося, 29 вересня ДМС тимчасово призупинила надання послуг з оформлення паспортних документів до кінця вересня через технічну несправність обладнання оператора електронних комунікаційних послуг. Також на період проведення оператором відновлювальних робіт було призупинено роботу офіційного вебсайту ДМС.

#сервіси #відновлення #дмс #паспорти
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ППО України збила 172 із 205 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях

ППО України збила 172 із 205 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 172 ворожих цілі, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 13 локаціях, пов…

Читати