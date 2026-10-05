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ГУР оприлюднило дані про нову модифікацію російських БПЛА "Герань-4"

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ГУР оприлюднило дані про нову модифікацію російських БПЛА "Герань-4"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило на порталі War&Sanctions деталі щодо нової версії російських реактивних БпЛА "Герань-4", які ворог почав застосовувати восени 2026 року.

"Оновлена Герань-4, зокрема, містить новий блок "МОХ" основою якого є високоточний магнітоіндуктивний сенсор (магнітометр) PNI5GA виробництва PNI Sensor (США). "МОХ" працює разом із інерціальним навігаційним модулем SADRA та зменшує дрейф його гіроскопів, підвищуючи точність автономної навігації БПЛА", – повідомляє пресслужба ГУР МО в телеграм-каналі.

Окрім того, до супутникової та інерціальної навігації противник додав ще одну автономну навігаційну систему "Сусанін". Це оптико-електронна кореляційна система, яка порівнює зображення з оптичного датчика з еталонним зображенням, завантаженим в пам'ять комп'ютера, для забезпечення відповідності маршруту БПЛА від точки пуску до точки прицілювання. Аналогічна система також використовується на нових БПЛА "Герань-5" версії К5.

"Для ефективного ураження (перерізання кумулятивним струменем) мостових конструкцій та опор повітряних ЛЕП противник почав застосовувати нову бойову частину КРСН (кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження). На заміну китайському турбореактивному двигуну Telefly прийшов локалізований в алабузі аналог російського виробництва", – розповіли в ГУР.

Решта електронних блоків та компонентів, за даними розвідки, залишилася без змін і ідентичною попереднім "гераням".

#гур_мо #герань_4 #дрони #росія #модифікація
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