Поліція затримала киянина, який стріляв з балкона багатоповерхівки

Поліцейські Києва затримали в Дніпровському районі столиці чоловіка, який в нетверезому стані стріляв з балкона багатоповерхівки.

"Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив три постріли зі стартового пістолета, чим налякав мешканців району", – йдеться в повідомленні поліції Києва на сайті в понеділок.

Згідно з повідомленням, до Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення від перехожих громадян про те, що з балкона одного з житлових будинків стріляє невідомий чоловік.

Правоохоронці швидко встановили квартиру, з якої лунали постріли, та затримали порушника.

"З'ясувалось, що чоловік, перебуваючи на балконі восьмого поверху, дістав стартовий пістолет та тричі вистрілив угору. Мотиви свого вчинку затриманий пояснити не зміг, адже перебував у стані алкогольного сп'яніння – огляд за допомогою приладу "Драгер" показав 1,53 проміле алкоголю", – уточнюють у поліції.

Правоохоронці вилучили зброю та повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.