Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ворог обстріляв Херсонщину, 6 людей постраждали

1 хв читати
Додати як джерело
Фото ілюстративне
Фото ілюстративне

Російські війська обстріляли Херсонську область, 6 людей постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", – написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Приозерне, Олександрівка, Іванівка, Понятівка, Федорівка, Білозерка, Кізомис, Томина Балка, Берислав, Урожайне, Чарівне, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Високе та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків.

Також понівечили стільникову вежу, газопровід, сільгосппідприємство,  мікроавтобус та приватні автомобілі.

#херсонська #постраждалі #обстріли
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ППО України збила 172 із 205 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях

ППО України збила 172 із 205 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 172 ворожих цілі, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 13 локаціях, пов…

Читати