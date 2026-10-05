Ворог обстріляв Херсонщину, 6 людей постраждали

Російські війська обстріляли Херсонську область, 6 людей постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", – написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Приозерне, Олександрівка, Іванівка, Понятівка, Федорівка, Білозерка, Кізомис, Томина Балка, Берислав, Урожайне, Чарівне, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Високе та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків.

Також понівечили стільникову вежу, газопровід, сільгосппідприємство, мікроавтобус та приватні автомобілі.