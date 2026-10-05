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ППО України збила 172 із 205 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях

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ППО України збила 172 із 205 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях
Фото: НГУ

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 172 ворожих цілі, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 13 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 172 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дрони інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 05 жовтня (з 18:00 04 жовтня) противник атакував 205 ударними БпЛА типу Shahed (49 із них – реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА, додали в командуванні.

Джерело: https://t.me/kpszsu/82937

#ппо #цілі #ліквідація
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