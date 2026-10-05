Унаслідок атаки РФ на Одещині виникла масштабна пожежа на об'єкті промислової інфраструктури – ДСНС

Унаслідок російської атаки на Одещині пошкоджено промислову інфраструктуру та виникла масштабна пожежа, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, рятувальники працювали в надскладних умовах через високу температуру та повторні сигнали повітряної тривоги.

Фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС провели обстеження території. Небезпечних речовин не виявлено, радіаційний фон у нормі.

В іншому районі області внаслідок влучання загорілися дачні будинки.

Наразі всі пожежі ліквідовано, загиблих і постраждалих немає, зазначили в ДСНС.

До ліквідації наслідків залучали понад 90 вогнеборців ДСНС та Асоціації добровільних пожежних України.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/76578