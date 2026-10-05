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Окупанти за добу втратили 2020 осіб та 732 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 2020 осіб та 732 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони за добу ліквідували 2020 окупантів, два танка, 47артсистем, 4 бронемашини, 1855 БПЛА, а також 732 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.26 склали особового складу – близько 1 542 720 (+2 020) осіб, танків – 12 393 (+2) од, бойових броньованих машин – 25 487 (+4) од, артилерійських систем – 50 733 (+47) од, РСЗВ – 2 182 (+3) од., засоби ППО – 1 688 (+2) од, літаків – 443 (+0) од, гелікоптерів – 356 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 859 (+22) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 095 (+1 855) од, крилаті ракети – 5 126 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 157 985 (+727) од, спеціальна техніка – 4 793 (+5) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid08X3tA91vMQeTM89FoY5Hev1wZMrFiNtgbfn4EXBMi4PZwCQ6hx3WS2UorbJaRWQbl

#генштаб #втрати #рф
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