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РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині

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РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Майже 20 разів ворог атакував три райони безпілотниками", – написав він у повідомленні.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджена адміністративна будівля.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району сталася пожежа.

У Синельниківському районі противник бив по Васильківській та Дубовиківській громадах. Понівечені приватні оселі, сільгосптехніка.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32385

#дніпропетровська #потерпілі #обстріли
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