Сибіга: Росія руйнує школи, але не змогла зупинити навчання українських дітей

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, привітавши освітян із Днем працівників освіти, заявив, що попри руйнування шкіл і спроби стерти українську ідентичність на окупованих територіях, Росії не вдалося позбавити українських дітей освіти.

"Росія руйнує й пошкоджує школи, спалює книжки та підручники, намагається стерти українську мову, культуру та ідентичність на тимчасово окупованих територіях. Однак їй не вдалося позбавити українських дітей освіти. Діти продовжують навчатися, вчителі – навчати, а знання – передаватися від покоління до покоління", – зазначив він.

Міністр наголосив, що кожна українська дитина має право навчатися, зростати та самостійно визначати своє майбутнє.

Сибіга подякував освітянам за відданість і мужність. За його словами, підтримуючи освіту, вони зберігають "покоління, яке знає, ким воно є, вміє вільно мислити та творитиме майбутнє України".

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/10639